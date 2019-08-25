Грузинские следы "Поцелуя" обнаружены в Уфе
Вчера, 12:24ОбществоЛилия КлюковскаяФото: Пресс-служба администрации Уфы
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24 августа в столице Башкирии открыли новую скульптуру.
Мероприятие состоялось в рамках проходящего IX Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег», сообщает пресс-служба мэрии.
На полотне расположены следы — одна пара обуви крупнее второй, обращены друг к другу. Влюбленные могут встать на это место и целоваться.
Идея принадлежит Андрею Панову. Но посетители уже отметили, что «Живые целующиеся» напоминают им статую Али и Нино в Батуми (Грузия).
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Фото: vk.com
Архитекторы планируют такой же арт-объект установить в скором времени в Санкт-Петербуре. А в октябре — в итальянском городе Турине.
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