Грузинские следы "Поцелуя" обнаружены в Уфе

Мероприятие состоялось в рамках проходящего IX Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег», сообщает пресс-служба мэрии.

На полотне расположены следы — одна пара обуви крупнее второй, обращены друг к другу. Влюбленные могут встать на это место и целоваться.

Идея принадлежит Андрею Панову. Но посетители уже отметили, что «Живые целующиеся» напоминают им статую Али и Нино в Батуми (Грузия).

Фото: vk.com