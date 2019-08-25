Актеру, игравшему Дервиша по пьесе башкирского драматурга, исполнилось 85 лет

В 1951 году будучи выпускником сельской школы, он случайно увидел на стене одного здания объявление о наборе студентов на актерский факультет ГИТИСа им. А.В. Луначарского. Юноша, не раздумывая, решил поступить в театральный вуз. И не зря.

Сегодня он - живая легенда дагестанского театрального искусства, патриарх Лезгинского театра, создавшего более ста образов. Большинство из них – главные герои. Телезрителю он известен и по роли Идриса в кинофильме "Тучи покидают небо"Свердловской киностудии.

Как сообщает dagpravda.ru, одной из интересных ролей был образ Дервиша в постановке Б. Айдаева «В ночь лунного затмения» по пьесе башкирского поэта и драматурга Мустая Карима. Актер талантливо раскрыл его образ, показав зрителям человека жестокого, способного на гнусную ложь и сплетни. Его Дервиш был жадным, коварным, злым и подлым по природе. Все эти качества актер показал яркими красками и выразительными штрихами.