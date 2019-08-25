«А много ль корова дает молока?»: В Башкирии лучшей доярке пообещали автомобиль

Мероприятие проводится ради популяризации передового опыта в организации машинного доения, внедрения в молочном скотоводстве приемов и методов, повышающих эффективность производства благодаря использованию современного животноводческого оборудования и прогрессивных технологий. Лучшей доярке страны будет вручен автомобиль!

Россия в течение нескольких лет намерена увеличить производство молока на несколько миллионов тонн, заявил "Интерфаксу" директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амирханов.

"К 2025 году будем иметь около 34 млн тонн молока ежегодно. Таким образом, сократив дефицит молока, мы приблизимся к выполнению параметров Доктрины продовольственной безопасности. Это позволит обеспечить население молоком и молочной продукцией отечественного производства".

По итогам прошлого года в республике было произведено 1,65 миллиона тонн молока. Это второй показатель в целом по стране. Об этом во время делового завтрака, посвященного перспективам развития рынка молочных продуктов, прошедшего в рамках ежегодного семейного фестиваля «Молочная страна» сообщил врио Главы РБ Радий Хабиров.

«Мы не собираемся останавливаться на втором месте. Это очень тяжелая задача, но всегда хорошо, когда есть, с кем посоревноваться. Поэтому мы будем стремиться к первому месту», - заявил он. Способствовать этому, по словам Радия Хабирова, будут крупные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе. Башкирия впервые за последние три года показывает положительную инвестиционную динамику.