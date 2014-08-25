Власти рекомендуют беженцам ходить в гости «для появления дружественных связей»

Однако министерство отдельно подчеркивает, что отсутствие документов на русском, и их заверенных копий, не является поводом для отказа в приеме на обучение, в этом случае достаточно заявления родителей и миграционной карты, которая выдается всем пребывающим беженцам. Но если ребенок достиг 14-летнего возраста, достаточно его личного заявления на прием в школу.

При поступлении в старшие классы желательно предоставить аттестат об окончании общего образования на Украине, но если документов нет, будет устроена промежуточная аттестация, по итогам которой определится класс. Формат тестирования отдается на самостоятельное определение школам.

Минобранауки РФ просит учитывать разницу в образовательных форматах и системе оценок. Например, в незалежной принята 12 банальная система, где отметки «10», «11» и «12» приравниваются к российской «5». Украинские «9», «8», «7» - к российской «четверке», «6», «5» и «4» - к «тройке», а «3», «2» и «1» - к «неуду».

Украинскому школьнику должны предоставить бесплатный комплект учебников в рамках федерального перечня. Классным руководителям министерство напомнило, что положение, в котором оказался прибывший с Украины ученик, «рассматривается как трудная жизненная ситуация». Образовательное ведомство предупреждает школьных психологов, что у детей от 13 до 16 лет может быть низкая социальная активность и недостаточная адаптация, а также сложности в межличностных контактах. Для этого минобразования прикладывает список тренингов и тестов для преодоления этих барьеров в общении с детьми-беженцами.

Родителям детей-беженцев министерство выпустило памятку, рекомендовавшую в целях адаптации к культуре принявшего города или района, посещать местные праздники, а при возможности выставки и музеи, а также не отказываться от приглашений в гости, так ребенок обзаведется новыми друзьями.

В школах республики украинские беженцы, помимо общеобразовательной программы, будут изучать башкирский язык, так как региональный закон «Об образовании» предписывает обязательный курс языка коренного народа. В школах столицы Башкирии уже выделены места для 25 юных переселенцев.