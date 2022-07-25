В Уфе заместителя главы Октябрьского района уволили за утрату доверия

Напомним, по версии СК Башкирии, чиновник потребовал от бизнесмена взятку в размере около 200 тысяч рублей, за то, чтобы Кагиров не чинил ему препятствий и дал беспрепятственно заниматься предпринимательской деятельностью. Предприниматель опасаясь противодействия чиновника его работе согласился оплатить себе вольную и в октябре 2021 года передал Кагирову две кофемашины стоимость 47 тысяч рублей. А вчера, 16 декабря вместе с правоохранителями передал Кагирову и остаток в размере 150 тысяч, где тот был задержан с поличным.