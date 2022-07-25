Уфимскую канатную дорогу на Трамплине продают за 33,6 миллиона рублей

Отметим, в мае этого года на дороге произошла аварийна остановка. Тогда между небом и землей оказались 40 человек, 12 из которых дети. К счастью, никто из граждан не пострадал, все они были эвакуированы спасателями. Тем не менее, прокуратура Башкирии по данному факту начала проверку.