Уфимскую канатную дорогу на Трамплине продают за 33,6 миллиона рублей

Уфимскую канатную дорогу на Трамплине продают за 33,6 миллиона рублей
Уфимскую канатную дорогу на Трамплине продают за 33,6 миллиона рублей
Вчера, 08:35ОбществоЭлина СайфрановаФото: Управление гражданской защиты

В Уфе на продажу за 33,6 миллиона рублей выставлена канатная дорога

Объявление о продаже канатной дороги по заниженной стоимости размещено на портале «Авито».

В Уфе «Центральное агентство залогового имущества» выставило на продажу канатную подвесную дорогу, которая расположена за отставкой «Трамплин». Так, согласно информации в объявлении на портале «Авито», приобрести объект можно за 33,6 миллиона рублей.

Примечательно, что, по словам автора объявления, оценочная себестоимость объекта значительно выше указанной, а состоянии канатной дороги было оценено, как удовлетворительное. В тексте объявления также подчёркивается, что обременения отсутствуют.

Напомним, что канатная дорога принадлежит МУЭТ, имущество которого распродают за 4,2 миллиарда рублей. Так, в списке на продажу числилась и канатная дорога, к слову, на торги она была выставлена по начальной цене в 37,3 миллиона рублей.

Отметим, в мае этого года на дороге произошла аварийна остановка. Тогда между небом и землей оказались 40 человек, 12 из которых дети. К счастью, никто из граждан не пострадал, все они были эвакуированы спасателями. Тем не менее, прокуратура Башкирии по данному факту начала проверку.

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