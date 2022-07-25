В Башкирии рухнуло здание школы № 10 в Бирске

В Башкирии рухнуло здание школы № 10 в Бирске
В Башкирии рухнуло здание школы № 10 в Бирске
Вчера, 18:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: администрация Бирского района
Здание признали аварийным еще в 2016 году и законсервировали, однако сегодня утром здание обвалилось, сообщили в местной администрации 25 июля.

Сегодня утром в Башкирии рухнула школа. К счастью речь идет о здании, которое раньше было школой № 10 в городе Бирск, однако в далеком 2016 году его перестали эксплуатировать по причине его аварийности.

В городской администрации сообщают, что законсервированное здание школы оцеплено и настоятельно просят граждан не приближаться к опасному объекту. Также в местной администрации уточнили и то, что потенциально опасный объект будет оснащен круглосуточной охраной. Известно и то, что здание все таки хотят реконструировать, и в скором времени соответствующие документы на реконструкцию будут поданы.

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