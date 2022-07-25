Только 8,1% жителей Башкирии могут купить квартиру, машину и отправиться в отпуск

Отмечается, что к семьям среднего класса относятся жители, которые могут позволить приобрести автомобиль, квартиру, которая соответсвует размётах семьи, а также отправиться на ежегодный качественный отдых. Кроме того, у семьи среднего класса после исполнениях финансовых обязательств должно оставаться не менее двух региональных прожиточные минимумов на одного человека.