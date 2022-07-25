Только 8,1% жителей Башкирии могут купить квартиру, машину и отправиться в отпуск

Только 8,1% жителей Башкирии могут купить квартиру, машину и отправиться в отпуск
Только 8,1% жителей Башкирии могут купить квартиру, машину и отправиться в отпуск
Вчера, 10:49ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Речь идёт о численности семей, которые относят к среднему классу.

В Башкирии численность среднего класса составляет 8,1%. Так, с данным показателем республика занимает 42 место среди регионов России. Соответсвующий рейтинг составило информагенство «РИА Новости».

К слову, первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля семей среднего класса составляет 46,6%.

Отмечается, что к семьям среднего класса относятся жители, которые могут позволить приобрести автомобиль, квартиру, которая соответсвует размётах семьи, а также отправиться на ежегодный качественный отдых. Кроме того, у семьи среднего класса после исполнениях финансовых обязательств должно оставаться не менее двух региональных прожиточные минимумов на одного человека.

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