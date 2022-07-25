Смертельное ДТП и обрушившаяся школа: Главное за день в Уфе и республике

Смертельное ДТП и обрушившаяся школа: Главное за день в Уфе и республике
Смертельное ДТП и обрушившаяся школа: Главное за день в Уфе и республике
Вчера, 22:01ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О самых резонансных событиях 25 июля — в новостном дайджесте Mkset

В Благоварском районе республики в результате ДТП погибли шесть человек. На участке трассы М-5 столкнулись пассажирский микроавтобус и КАМАЗ дорожных служб. Как сообщили в региональном Минздраве, что всего в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 17 человек, в числе которых двое несовершеннолетних. Позднее в сети появилось видео с места происшествия.

Mkset поговорил с одним из выживших в результате ДТП. Мужчина сообщил, что семь человек из числа пассажиров микроавтобуса были вынуждены ехать стоя. Меж тем, 27-летний водитель попавшего в ДТП микроавтобуса был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Примечательно, что рейс, в результате которого погибли, водитель выполнял на автобусе компании УфаЛайн — подробнее о том, что известно о перевозчике Mkset рассказывал здесь.

Также сегодня стало известно об обрушении здания школы в Бирске. Объект был отстранён от эксплуатации несколькими годами ранее. В местной администрации Mkset сообщили, что в дальнейшем на территории аварийного объекта появится круглосуточная охрана.

Дело Юрия Шевчука вновь было направлено в Уфу из Санкт-Петербурга. Напомним, что протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука был составлен еще 18 мая, сразу после концерта группы «ДДТ» в Уфе. В том же месяце материалы дела были направлены в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Однако спустя 4 дня стало известно, что инстанция не будет рассматривать дело, так как судья обнаружил недостатки и отправил материалы дела составителям — в Уфу.

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