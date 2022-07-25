Смертельное ДТП и обрушившаяся школа: Главное за день в Уфе и республике

Дело Юрия Шевчука вновь было направлено в Уфу из Санкт-Петербурга. Напомним, что протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука был составлен еще 18 мая, сразу после концерта группы «ДДТ» в Уфе. В том же месяце материалы дела были направлены в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Однако спустя 4 дня стало известно, что инстанция не будет рассматривать дело, так как судья обнаружил недостатки и отправил материалы дела составителям — в Уфу.