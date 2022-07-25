Росавиация: допуск к международным рейсам привяжут к количеству перелетов по РФ

Росавиация: допуск к международным рейсам привяжут к количеству перелетов по РФ
Росавиация: допуск к международным рейсам привяжут к количеству перелетов по РФ
25 июля, 10:28ОбществоФото: pixabay.com
По заявлению Росавиации, предоставление допуска к международным рейсам для авиаперевозчиков в РФ будет привязано к количеству перелетов внутри страны.

Известно, что межведомственная комиссия по допуску переводчиков внесла корректировки во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к международным воздушным перевозкам людей и грузов от одного перевозчика другому. Об этом сообщает russian.rt.com.

В Росавиации подчеркнули: в соответствии с новой редакцией временного алгоритма, участники комиссии в ходе принятия решения о предоставлении допуска будут учитывать количество перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним авиалиниям за месяц, который предшествует месяцу проведения комиссии.

Цель этой меры – реализовать поручение Президента о достижении минимум 100 миллионов пассажиров на внутренних авиаперевозках в текущем году.

Цель разработки данного алгоритма – улучшить транспортную доступность и мобильность населения РФ в период действия санкций. Он продлится до принятия решения о снятии ограничений.

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