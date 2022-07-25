Модульбанк вместе с JoomPro поддержат бизнес в безопасной закупке китайских товаров

Модульбанк, первый банк для предпринимателей, и первый оптовый маркетплейс для закупки китайских товаров под ключ JoomPro сообщили о совместном создании продукта для продавцов на маркетплейсах.

Теперь клиенты смогут получить кредит на закупку продукции до десяти миллионов рублей сроком на два года. При этом ставка составит от 5,5 до 12% годовых, а беспроцентный период — 55 дней. Кроме того, JoomPro поддержит клиентов в выборе товаров и поставщиков, оформлении доставки, прохождении таможни. А также компания даст скидку на следующую закупку с целью компенсации процентов по кредиту. Об этом пишет newsnn.ru. Кредит открывается в качестве возобновляемой кредитной линии. Есть возможность один раз взять кредит и постепенно погашать долг, а можно пользоваться лимитом постоянно. Единственным условием при этом является целевое назначение средств. Они должны быть потрачены только на закупку товаров. Олег Ерохин, коммерческий директор JoomPro, выразил чувство гордости за то, что оптовый маркетплейс стал проверенным партнером Модульбанка. Данная совместная разработка позволит бизнесменам оформить кредит на выгодных условиях. Кроме того, это делает предпринимательство, основанное на продаже продукции из Китая, более доступным для всех бизнесменов. Условия JoomPro позволят оценить преимущества закупки товаров, а сотрудники смогут проконсультировать в выборе поставщиков. Как сообщает член правления Модульбанка Павел Семенов, регулярно разрабатываются продукты и сервисы для того, чтобы клиенты успешно развивали свой бизнес и повышали маржинальность. Китайский рынок является более привлекательным для предпринимателей, несмотря на то, что это сложный и рисковый регион. Сотрудничество с JoomPro позволит сократить риски при закупке китайских товаров. Для того чтобы стать участником данной программы, необходимо открыть счет в Модульбанке и подключить опцию «Маркетплейс». 200 тысяч рублей — максимальная сумма компенсации процентов от JoomPro, и пять процентов составит максимальная скидка на заказ.

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