Минеева рассказала об эффективности программы льготной аренды для бизнеса

В первом полугодии текущего года представители МСП столицы и самозанятые граждане арендовали у Москвы сто два объекта нежилого фонда. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева объяснила, почему такая поддержка приносит свои плоды.

Бизнес-омбудсмен призналась, что из всех мер поддержки малого и среднего бизнеса правительством Москвы льготная аренда является одной из наиболее востребованных. Это не только помогает предпринимателям, работающим в сфере общественного питания и ритейла, но и позволяет открывать небольшие производства. По информации, полученной от Владимира Ефимова, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, всего по льготной программе были сданы в аренду помещения общей площадью 7,5 тысячи «квадратов», информирует Vostokmedia.com. Для столичных малых и средних предприятий, а также для самозанятых начальная ставка при аренде подвальных площадей составляет одну тысячу рублей за квадратный метр в год. Что касается помещений, находящихся над землей, стоимость их аренды начинается с пяти тысяч рублей за один “квадрат” в год. Также Ефимов рассказал о заключении с городом ста двух арендных договоров на московские объекты. В рамках льготной программы самозанятые и МСП столицы арендовали объекты общей площадью 7,5 тыс. квадратных метров. Арендованные площади относятся к объектам свободного назначения: их можно использовать для любых бизнес-целей. Договоры имеют срок действия 10 лет. Двадцать объектов арендовали в Северо-Западном округе, по семнадцать договоров заключили в Западном и Южном административных округах. По словам министра правительства Москвы Максима Гамана, за шесть месяцев двадцать семь подвальных помещений были арендованы МСП. Площадь помещений, арендованных в подземной части зданий, составила 2,4 тыс. кв. м. Также глава департамента горимущества сообщил об аренде семидесяти пяти помещений в надземной части строений. На данный момент самозанятые и МСП арендовали по минимальным и льготным ставкам свыше трех тысяч площадей у города. Это около половины всех объектов, сдаваемых Москвой в аренду. В разделе «Имущество от города» сайта информационного портала столицы можно получить больше информации об объектах, выставленных на городские торги. Также здесь можно изучить лотовую документацию и ознакомиться с порядком проведения аукционов. Кроме того, на сайте можно получить информацию об экономике и имущественно-земельных отношениях столицы.

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