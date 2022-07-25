ИРИ добавил чемпионат мира по футболу - 2018 в «20 главных событий России за 20 лет»

ИРИ добавил чемпионат мира по футболу - 2018 в «20 главных событий России за 20 лет»
ИРИ добавил чемпионат мира по футболу - 2018 в «20 главных событий России за 20 лет»
Вчера, 19:49ОбществоФото: piqsels.com
Медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета (ИРИ) выступили авторами нацпроекта «20 главных событий России за 20 лет». Эксперты в сфере социологии, политологии, представители СМИ выявляют наиболее значимые эпизоды современной истории России, которые оказали влияние на молодое поколение.

Как сообщает newsnn.ru, в рамках социологического исследования ключевые вопросы задаются участникам фокус-групп в возрасте 18-35 лет из всех субъектов РФ.

В 2009 году РФ направила заявку на прием чемпионата мира по футболу. Перед страной стояла практически невыполнимая задача – построить новые стадионы и возвести необходимую инфраструктуру в сжатые сроки. Однако обещаниям российских властей поверили в ФИФА. Год спустя после рассмотрения заявки в Цюрихе объявили, что Россия будет принимать чемпионат-2018, после чего стартовали масштабные строительные работы.

В первую очередь необходимо было определить те города, в которых будут проводиться матчи. Заявки поступили от множества городов. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург имели преимущества, так как они уже были подготовлены к спортивным мероприятиям такого уровня. Далее рассматривались города, которые смогли бы завершить подготовку к турниру «с большой вероятностью» – Краснодар и Самара. И завершали этот список претендентов города с проблемами, нуждающимися в решении.

Окончательный перечень включал 11 городов. Благодаря начавшемуся в них строительству стадионов, вокзалов и дорог начали развиваться и остальные отрасли регионов. В городах появились современные кафе и рестораны, были отремонтированы гостиницы. Стимул для развития получили как крупный бизнес, так и мелкие индивидуальные предприниматели.

Помимо активного развития инфраструктуры, чемпионат вернул популярность всему российскому спорту, помимо футбола. Детский и юношеский футбол вновь стал популярным, районные стадионы стали гораздо чаще посещать болельщики. Субъекты РФ, принимающие у себя матчи, нарастили свою спортивную базу новыми объектами и компетенциями.

Нашу страну посетили свыше двух миллионов футбольных болельщиков со всех континентов, которые смогли открыть для себя культуру и быт России, узнать побольше о национальных традициях, духовном наследии, истории. Улицы российских городов в дни матчей представляли собой один большой карнавал из веселья, радости и положительного спортивного настроя, где участие в турнире значит столько же, сколько и победа.

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