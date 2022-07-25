Хабиров рассказал о моратории на добычу золота на территориях с большой технагрузкой

Радий Хабиров предложил ввести мораторий на добычу золота в Башкирии

О том, что происходит с добычей полезных ископаемых в регионе глава Башкирии рассказал на оперативке в правительстве Башкирии 25 июля.

Отчитываясь о ситуации вокруг добычи в Башкирии полезных ископаемых глава Башкирии рассказал о том, что 22 июня Радий Хабиров встречался с руководителем федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым. Мы ряд революционных вещей обсуждали. А именно взять мораторий на добычу золота россыпным способом там, где увеличится техногенная нагрузка. Прошу дальше доводить эту историю.Радий Хабиров Также по словам Хабирова власти выразили обеспокоенность «по ряду коллег» которые занимаются добычей полезных ископаемых. В середине прошлого лета мы создали межведомственную комиссию, потому что варварское отношение некоторых лицензиатов полезных ископаемых терпеть было невозможно.Радий Хабирой Напомнил глава и о аннулировании трех «беспредельно» работавших компаний ООО «Альт-Инвест», ООО «Феррум О» и ООО «Таналык». Также сообщил Хабиров и о том, что относительно добычи золота компанией «Графское» есть много вопросов и их необходимо довести до логического конца. Хабиров заявил, что ему нравится как работает комиссия и отчитался о результатах ее работы. В 2021 году было аннулировано 33 лицензии на общераспространенные природные ископаемые, приостановлено 22 лицензии, внесены изменения и дополнения в 112 лицензий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter