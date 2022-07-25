Финские власти пока не намерены прекращать оформление виз россиянам

Туппурайнен уточнила, что раньше шла речь о том, чтобы упростить визовый режим между РФ и ЕС. Сейчас это соглашение частично заморожено. Евросоюз готов предпринять и другие действия. Однако финские власти не собираются вводить собственных ограничений по этому вопросу.