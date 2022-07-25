Экс-глава ГИБДД Башкирии назвал причину частых смертельных ДТП в регионе

В Башкирии продолжается череда смертельных ДТП на дрогах. Сегодня, 25 июля, в столкновении пассажирского автобуса «Ford Transit» м «КАМАЗ» погибло шесть человек.

Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал страшное ДТП, которое произошло сегодня утром в Благоварском районе, а также предположил, что причиной участившихся за последние недели ДТП послужила летняя жара. Так, депутат предполагает, что высокие температуры воздуха сказываются на физиологическом состоянии водителей. — Летом, с наступлением высоких температур воздуха, совпадающим также с высокой интенсивностью движения в период отпусков и ранее случались аварии с весьма тяжелыми последствиями. В данном случае считаю необходимым при проверке по факту ДТП обратить внимание на должное обеспечение безопасности при проведении дорожных работ, Динар Гильмутдинов. Напомним, что ровно неделю назад произошло первое в череде смертельное ДТП. В Бакалах 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил четырёх девушек. На следующий день произошло два ДТП, первое на трассе Уфа-Оренбург, в котором погибло 4 человека, а второе с одним погибшим — на автодороге Самара-Уфа-Челябинск. Четвертое смертельное столкновение Lada Granta и УАЗом произошла на трассе Дюртюли — Нефтекамск. Тогда от полученных травм скончалась 17-летняя пассажирка «Гранты», 47-летний пассажир — отец погибшей — скончался в больнице.

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