Борьба за целостность страны вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

Холдинг 1MI представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, что в современной истории России больше всего сказалось на жизни молодых людей. Поддержку проекту оказывает Институт развития интернета.

Как пишет newsnn.ru, на ряд важных вопросов исследования отвечали входящие в фокус-группы и проживающие во всех российских регионах молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В 90-е годы Россия могла раздробиться на несколько частей. Из-за развала экономики ряд регионов мог выйти из состава страны. В том числе из-за политики Бориса Ельцина. Он в своей борьбе за власть решил заручиться поддержкой местных элит, которых подкупила иллюзия свободы. После озвучивания им знаменитого тезиса «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести» едва не началась цепная реакция и последующий развал страны. Особенно это можно было наблюдать на примере национальных республик. В нескольких регионах страны общественность начала обсуждать возможное отделение от РФ и получение автономности. Это привело к расцвету националистов разных мастей и не только. Эту тему начали поднимать в регионах, где ввиду демографической ситуации нельзя было даже рассматривать возможный национализм и центробежные тенденции. Например, в начале 90-х годов в Екатеринбурге активно обсуждалось создание так называемой Уральской республики. Самый болезненный и трагичный эпизод в этой истории — две чеченские войны. Когда радикально настроенными группами был взят курс на отделение от России. Политический хаос привел к тому, что сепаратисты получили «в наследство» советское вооружение ушедших из Чечни армейских частей. В результате это вылилось в многолетнюю и кровопролитную войну. В конфликт на Кавказе начали вмешиваться религиозные фундаменталисты, а за ними и террористы. В стране произошли подрывы жилых домов. Нападению террористов подверглись вокзалы, метро и поезда. Из памяти россиян никогда не уйдут трагедии в Театральном центре на Дубровке и Беслане. Жители огромной страны несколько лет подряд жили в страхе, что в любой момент может произойти что-то ужасное. Для наведения порядка нужна была сильная рука. Жесткие меры позволили справиться с опасной ситуацией за несколько лет. Конец режима антитеррористической операции в Чечне был объявлен лишь в 2008 году. Но не только за счет грубой силы удалось вернуть в России мир и стабильность. В течение последних 20 лет удалось провести колоссальную административную и нравственную работу, чтобы страна вновь стала единым целым.

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