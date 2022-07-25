Arctic Sessions: Россия заинтересована в международном сотрудничестве по Арктике

Поиск взаимовыгодных форм сотрудничества в Арктике, а также проблемы укрепления взаимного доверия и вопросы безопасности в регионе обсуждались в рамках круглого стола проекта Arctic Sessions «Арктический совет: сценарии будущего международной площадки».

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков указал на то, что Россия весьма заинтересована в международном сотрудничестве и совместной работе в рамках крупных инфраструктурных проектов по освоению Арктики. Об этом пишет transsibinfo.com. Как отметил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, главными факторами оценки форматов международного сотрудничества в Арктике для российской стороны станут содержательность и практическая польза предложенных проектов. При этом Корчунов предположил, что российская сторона может столкнуться с необходимостью оценки целесообразности и полезности взаимодействия с другими государствами в рамках Арктического совета. Отдельно дипломат указал на открытость таких проектов для коренных народов, которые не должны оказаться заложниками подобных решений, если те будут тормозить рост благополучия жителей Арктики. В свою очередь, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин отметил, что без России целесообразности и даже возможности продолжать международное сотрудничество в Арктике нет. При этом российская сторона в вопросах развития арктических территорий демонстрирует относительную самодостаточность. Со своей стороны, Ласси Хайнинен, редактор Arctic Yearbook (Финляндия), подчеркнул, что международное сотрудничество в Арктике все еще может остаться успешным, но только в случае, если и арктические государства, и великие державы будут относиться к нему со всей серьезностью. Профессор Шанхайского университета международных исследований Ян Чен призвал участников дискуссии обратить внимание на проблему милитаризации отношений между арктическими державами. Также эксперт заявил о необходимости пересмотреть статус внеарктических государств в вопросах взаимодействия в Арктике. Arctic Sessions — проект, получивший грантовую поддержку Фонда Горчакова. Организаторами являются Центр содействия развитию международной журналистики и Проектный офис развития Арктики (ПОРА). Россия председательствует в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператором мероприятий российского председательства является Фонд Росконгресс.

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