27-летнего водителя маршрутки Языково-Уфа, попавшей в смертельное ДТП задержали

27-летнего водителя маршрутки Языково-Уфа, попавшей в смертельное ДТП задержали
27-летнего водителя маршрутки Языково-Уфа, попавшей в смертельное ДТП задержали
Вчера, 18:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео МЧС по Башкирии
В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 25 июля.

Правоохранители задержали водителя маршрутки Языково-Уфа, которая сегодня утром попала в страшное ДТП, в котором погибли шесть пассажиров. В отношении водителя, который остался жив следователь Министерства внутренних дел возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ которая подразумевает нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, котрое повлекло смерть двух или более лиц . В случае, если вина водителя в жутком смертельном ДТП будет доказана он может угодить за решетку на срок до семи лет.

Ранее Mkset публиковал рассказ жительницы Башкирии о том, как она доверяла данному водителю. Немало подобных комментариев было и в соцсетях Языково. Также Mkset удалось пообщаться с пассажиром роковой маршрутки, которому чудом удалось выжить, несмотря на то, что в автобусе, вопреки правилам перевозки, он вместе с еще шестью пассажирами ехал стоя.

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