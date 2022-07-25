27-летнего водителя маршрутки Языково-Уфа, попавшей в смертельное ДТП задержали

Правоохранители задержали водителя маршрутки Языково-Уфа, которая сегодня утром попала в страшное ДТП, в котором погибли шесть пассажиров. В отношении водителя, который остался жив следователь Министерства внутренних дел возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ которая подразумевает нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, котрое повлекло смерть двух или более лиц . В случае, если вина водителя в жутком смертельном ДТП будет доказана он может угодить за решетку на срок до семи лет.