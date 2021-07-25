В Башкирии принят указ для защиты шихан и еще четырех природных объектов

В Башкирии принят указ для защиты шихан и еще четырех природных объектов
В Башкирии принят указ для защиты шихан и еще четырех природных объектов
Вчера, 12:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Медиахолдинг1Mi
Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом объявил о создании охранных зон вокруг нескольких памятников природы.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, речь идет о природных объектах республиканского значения. В их число включены шиханы Куштау и Торатау, Крламанская и Охлебининская пещеры, скала Большой Колпак и озеро Тугар-Салган.

В указе уточняется, что его главная цель – обеспечить защиту самих природных памятников и территории вокруг них от разрушения человеком. Для этого в документе обозначены точные границы охранных зон, а также запрещенные и разрешенные на этих территориях виды работ.

Местным муниципалитетам предписано учитывать эти обстоятельства при разработке дорожных карт развития своих районов.

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