ВЦИОМ выяснил мнение россиян о новых мерах поддержки рождаемости, озвученных Путиным

Большинство жителей страны знакомы с информацией о различных мерах поддержки в рамках расширения программы материнского капитала и готовы ими воспользоваться, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

79% опрошенных знают, что в рамках программы материнского капитала можно воспользоваться вычетом 450 тысяч рублей из ипотечного кредита. Россиянам наименее известно (52%), что также в рамках программы можно снизить налог на недвижимость для многодетных детей.

Из числа мер поддержки, озвученных Владимиром Путиным во время оглашения Послания Федеральному собранию в 2019 году, наименее известны: возможность последовательного снижения ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, а также установления ипотечных льгот для семей с детьми на весь срок действия кредита (18% знают и 56% слышали об этом). Еще 18% населения в курсе, что в рамках программы можно увеличить пособие по уходу за ребенком семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека, 48% признались, что где-то об этом слышали, но не знают подробности.

Треть россиян уверены, что данные меры эффективны и позитивно влияют на демографическую ситуацию в стране (27%). При этом 45% опрошенных признают меры важными, но не уверены в позитивном влиянии на рождаемость. 20% людей считают, данные меры не имеют никакой пользы.

Около половины респондентов признались, что эти меры не сподвигнут их на рождение ребенка, а 42% имеют противоположное мнение. При этом, большая часть отнесшихся со скептицизмом – жители страны от 45 до 59 лет.