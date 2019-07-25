Восемь предложений из Башкирии, как изменить ситуацию на скорой

Республиканский профсоюз работников здравоохранения обратился в правительство и министерство здравоохранения России, предложив меры социальной поддержки работников скорой помощи, сообщили в пресс-службе профсоюза.

В начале июля по стране прокатилась волна акций протеста сотрудников скорой помощи. Сначала вспыхнула Пенза, с 15 июня в «итальянской забастовке» участвуют медики Орла и Тольятти.

В Башкирии с участием профсоюза прошли три совещания в республиканском правительстве и минздраве, и уже можно говорить о некоторых результатах.

С июля в республиканской станции скорой медицинской помощи, где работает около 1000 человек, установлены стимулирующие надбавки за непрерывный стаж работы.

Если оклад фельдшера сегодня составляет 11 тысяч рублей, то максимальная сумма надбавки - чуть более 7000 рублей. По словам председателя профкома ГБУЗ Республиканской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Ильзиры Усмановой, эти выплаты медики будут получать ежемесячно, вне зависимости от возможностей администрации и субъективных критериев.

Помимо этого тем, кто работает на скорой помощи по совместительству на полную ставку, теперь также будут доплачивать ежемесячные денежные выплаты.

Прорабатываются и другие меры социальной поддержки выездных бригад. Разработан регламент взаимодействия ГИБДД Уфы и скорой помощи, проблема штрафов и урегулирования ДТП с участием автомобилей скорой помощи снята.

Заключено соглашение между минздравом и МВД Башкирии о приоритетном вызове сотрудников полиции при нападении на медиков скорой помощи. Решается вопрос с новыми помещениями подстанций, мобильными автомойками.

Для сотрудников станции, проживающих в сельской местности и обслуживающих Уфимский район, при содействии минтруда найден механизм компенсации коммунальных платежей, ведутся переговоры с Пенсионным фондом об упрощении получения досрочной пенсии сотрудникам Республиканской станции.

- Серьезной мерой социальной поддержки работников выездных бригад могла бы стать досрочная пенсия 1 год за 1,5, сокращенная 36 часовая неделя и дополнительное государственное страхование. Но эти вопросы относятся к компетенции российского правительства, - отмечает заместитель председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Роза Аминова.

Профсоюз работников здравоохранения Башкирии направил в правительство и минздрав России обращение, предложив варианты решения проблемы.

- Причем, не всегда вопрос упирается в деньги – достаточно прописать механизм, - пояснила Роза Аминова. - Например, предусмотрев возможность допуска выпускников медвузов, врачей общей практики, к работе на должности врача скорой помощи, мы обеспечим приток молодых специалистов.

Врач скорой помощи - сегодня одна из самых востребованных в здравоохранении специальностей. По данным 2018 года, стране не хватает 25% врачей- парамедиков. Аналогичная ситуация с фельдшерами выездных бригад.

- Приказ минздрава России о дополнительном ежегодном оплачиваемом отпуске за вредность также поможет снизить социальную напряженность в системе экстренной помощи, - отметила Роза Аминова. - Хочу сказать, медики не требуют невозможного – многие гарантии существовали в советские времена. Зарплаты на скорой всегда были низкими, но дополнительные льготы: досрочная пенсия и отпуска, сокращенная рабочая неделя - всё это мотивировало людей.

Всего в обращении профсоюза 8 конкретных мер по улучшению ситуации на скорой помощи - от дополнительного страхования работников и повышения окладов до выделения ведомственного жилья. Своего рода пошаговая инструкция, в какое постановление правительства внести изменения и какой механизм страхования эффективнее внедрить.