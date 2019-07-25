Новым прокурором Уфы стал 40-летний прокурор Октябрьского района

Им стал Сергей Воронов, ранее занимавший пост прокурором Октябрьского района Уфы. Ему 40 лет, он родился в Стерлитамаке, окончил БашГУ в 2002 году по специальности «юриспруденция».

В период с 2003 года по 2004 год работал следователем, старшим следователем прокуратуры г. Салават, с 2004 по 2006 год – заместителем прокурора г. Салават, с 2006 года по 2011 год – прокурором Стерлитамакского района, с 2011 года по июль 2019 года состоял в должности прокурора Октябрьского района г. Уфы Республики Башкортостан.

Еще одно кадровое назначение в ведомстве - 34-летний советник юстиции Рустам Шайбаков. До этого он был заместителем прокурора Уфы.

Главным в прокуратуре Учалинского района стал Ильдар Гильманов, Белорецкого района - Максим Валиков.