В Сбербанке объявили о старте совместного предприятия с Mail.ru
25 июля, 21:30ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Сбербанк создаст предприятие с Mail.ru Group на базе «Ситимобил» и Delivery Club.
Инвестиции в проект составят до 64 миллиардов рублей, сообщает 25 июля газета «Известия».
Участие в предприятии стороны распределят между собой в равных долях. Как отметили представители Сбербанка, партнерство компаний создаст успешный бизнес, который через несколько лет сможет выйти на IPO.
Кроме этого, планируется значительно расширить спектр услуг для ежедневных запросов от клиентов.
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