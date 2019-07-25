В Подмосковье начнут фиксировать нарушения водителей мотоциклов

Их развернут в направлении движения транспортного потока, сообщает 25 июля газета «Известия».

Сейчас все дорожные видеокамеры направлены против него, поэтому не могут фиксировать расположенный сзади госномер мотоцикла.

Теперь владельцам данных транспортных средств могут быть выписаны штрафы за движение по встречной полосе, нарушение скоростного режима, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.