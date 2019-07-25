В Башгидромете не считают, что смог над Уфой связан с лесными пожарами Сибири

Сегодня, 25 июля, соцсети полны сообщений от жителей Уфы и других городов и районов республики о смоге, накрывшем населенные пункты. Многие высказывают предложения, что до Уфы добрались отголоски сибирских лесных пожаров, которые бушуют в Красноярском крае, Иркутской, Томской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Однако, как сообщили представители Башгидромета, пока нет оснований говорить, что до Башкирии и, в частности, до Уфы добрался дым от сибирских пожаров.

Синоптики объяснили происходящие в атмосфере явления слабым ветром (его скорость зачастую не превышает 5 м/с), а также некими «нисходящими движениями в погодообразующем слое атмосферы». Всё это послужило причиной накопления различных примесей в воздухе.