Фото: flickr.com
Цены на нефть снова показали рост
25 июля, 21:25Общество
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Данные торгов на мировых биржах показывают рост цен на нефть.
Cентябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,30%, пишет RT. Они стоят более 56 долларов за баррель.
Баррель нефти марки Brent с поставкой в сентябре торгуется на уровне 63,31 доллара. Рост составил 0,21%.
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