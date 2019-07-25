Спасатели Уфы рассказали, на каких городских пляжах чаще всего тонут и отдыхают

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о самом пиковом дне посещения пляжей за последний месяц. 20 июля на берегах водоемов Уфы было зафиксировано около 14 тысяч отдыхающих.

11 человек едва не погибли в воде только за сутки — кто-то решил переплыть озеро или реку, кто-то не справился с судорогами, другие же полезли плавать в состоянии алкогольного опьянения.

«Солнечный» пляж у Белой в Кировском районе стал самым популярным местом посещения горожан в жаркие дни. Здесь только за прошедшую субботу отдохнуло более 5 тысяч человек.

На втором месте расположился «Берег солнца» на Уфимке в Октябрьском районе (2,5 тысяч человек отдыхающих за один день). «Гольфстрим» на Теплом в Калининском районе в знойное время принимает около 1600 человек.

Только с начала купального сезона 20 человек у водоемов спасли на санкционированных пляжах, 18 — на неофициальных местах отдыха. За минувшую неделю от трагедии уберегли 17 человек.

Больше всего в помощи нуждались отдыхающие у воды в Октябрьском и Калининском районах.

Самым «диким пляжем» Уфы стал берег у бывшей зоны отдыха «Водопад». Здесь пресекли 10 несчастных случаев, чудом спасли 14-летнего подростка, захлебнувшегося водой и идущего ко дну.

В очередной раз напомнили спасатели о важности соблюдения всех правил у водоемов:

- Выбирать для купания и отдыха нужно только санкционированные пляжи.

- Никогда не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.