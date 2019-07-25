Приложение «Альфа Бизнес Мобайл» поднялось на 2 место в рейтинге Markswebb
Приложение от Альфа-Банка «Альфа-Бизнес Мобайл» заняло 2-ю позицию рейтинга лучших мобильных банков для глав компаний, поднявшись на три ступени выше по результатам предыдущего исследования, тем самым оно опередило лидеров прошлого рейтинга Markswebb.
Исследования, проведенные аналитическим агентством Markswebb Rank & Report 2019, показали, что приложение «Альфа-Бизнес Мобайл», разработанное для платформ iOS и Android, является одним из лучших на отечественном рынке. В рейтинге лучших мобильных банков для руководителей компаний «Альфа-Бизнес Мобайл» удалось обойти разработки не только универсальных банков вроде Сбербанка и Промсвязьбанка, но также диджитал-банков “Тинькофф Банк” и “Точка”, сообщает newsnn.ru.
За последний год Альфа-Банк почти полностью перенес нужный бизнесу функционал в мобильное приложение - в смартфоне главы компаний могут полноценно осуществлять управление финансами своего бизнеса, контролировать расчеты, создавать платежные документы, рассчитывать налоговые отчисления и взносы и другое. Банку удалось первым на рынке внедрить уникальные технологические решения. Речь идет о виртуальных корпоративных картах, подписях платежей отпечатком пальца. Теперь через смартфон можно произвести большую часть повседневных операций.
"Одна из главных задач нашей стратегии состоит в том, чтобы создать лучшие мобильные приложения в РФ. И мы очень рады получить высокие оценки экспертов Markswebb. В сегменте малого бизнеса Альфа-Банк показывает рекордные темпы роста, каждый год наша база увеличивается на треть и сейчас она уже превысила 400 тысяч активных клиентов. При этом у банка имеется самый высокий индекс лояльности в данном сегменте. Высокие результаты подтверждают, что выбранная нами модель эффективна и она сочетает в себе все достоинства цифровых сервисов и традиционную работу с клиентами», — пояснил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
Аналитики Markswebb при проведении исследования для Business Mobile Banking Rank 2019 оценивали мобильные банки по удобству и функциональности. Наиболее эффективным выбирают приложение, в котором наиболее полно, легко, быстро и удобно можно управлять сервисами бизнеса.