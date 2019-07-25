Приложение «Альфа Бизнес Мобайл» поднялось на 2 место в рейтинге Markswebb

Исследования, проведенные аналитическим агентством Markswebb Rank & Report 2019, показали, что приложение «Альфа-Бизнес Мобайл», разработанное для платформ iOS и Android, является одним из лучших на отечественном рынке. В рейтинге лучших мобильных банков для руководителей компаний «Альфа-Бизнес Мобайл» удалось обойти разработки не только универсальных банков вроде Сбербанка и Промсвязьбанка, но также диджитал-банков “Тинькофф Банк” и “Точка”, сообщает newsnn.ru.

За последний год Альфа-Банк почти полностью перенес нужный бизнесу функционал в мобильное приложение - в смартфоне главы компаний могут полноценно осуществлять управление финансами своего бизнеса, контролировать расчеты, создавать платежные документы, рассчитывать налоговые отчисления и взносы и другое. Банку удалось первым на рынке внедрить уникальные технологические решения. Речь идет о виртуальных корпоративных картах, подписях платежей отпечатком пальца. Теперь через смартфон можно произвести большую часть повседневных операций.

"Одна из главных задач нашей стратегии состоит в том, чтобы создать лучшие мобильные приложения в РФ. И мы очень рады получить высокие оценки экспертов Markswebb. В сегменте малого бизнеса Альфа-Банк показывает рекордные темпы роста, каждый год наша база увеличивается на треть и сейчас она уже превысила 400 тысяч активных клиентов. При этом у банка имеется самый высокий индекс лояльности в данном сегменте. Высокие результаты подтверждают, что выбранная нами модель эффективна и она сочетает в себе все достоинства цифровых сервисов и традиционную работу с клиентами», — пояснил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.