«Она была тихоней»: что известно о краже 6,5 млн рублей из банка в Уфе
Медиакорсеть выяснила подробности новой крупной кражи из банка.
Коллеги, работавшие с 39-летней кассиршей «первомайского» отделения банка «Открытие» Лилией Азнабаевой, которая уличена в краже из банка 6,5 млн рублей, на анонимной основе поделились информацией о ней.
- Лилия работала еще в составе Бин-Банка до того, как он влился в банк «Открытие». Её многие считали тихоней, хотя иногда она, конечно, тоже показывала характер. Например, когда мы переезжали в офис на Первомайской, она вдруг начала довольно активно выражать свое возмущение недостаточно комфортными условиями, - рассказал Медиакорсети источник. – Мы считали ее вполне адекватным и принципиальным человеком, руководитель подразделения даже один раз оставляла ее своим заместителем на время собственного отпуска. Поэтому очень удивлены, что она пошла на кражу.
Примечательно, что совсем недавно представители банка «Открытие» комментировали в нашем материале тему банковской безопасности после громкого похищения 25 млн рублей Луизой Хайруллиной в салаватском отделении «Россельхозбанка» и сообщили, что в их кредитном учреждении приняты надлежащие меры.
Пресс-секретарь Приволжского филиала банка «Открытие» Татьяна Неровня на сей раз уточнила, что кражу, совершенную кассиром в «первомайском» отделении банка в Уфе оперативно выявила служба безопасности и передала информацию в полицию, так что никаких противоречий со сказанными ею ранее словами нет.
Медиакорсеть следит за ситуацией.