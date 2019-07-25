«Она была тихоней»: что известно о краже 6,5 млн рублей из банка в Уфе

- Лилия работала еще в составе Бин-Банка до того, как он влился в банк «Открытие». Её многие считали тихоней, хотя иногда она, конечно, тоже показывала характер. Например, когда мы переезжали в офис на Первомайской, она вдруг начала довольно активно выражать свое возмущение недостаточно комфортными условиями, - рассказал Медиакорсети источник. – Мы считали ее вполне адекватным и принципиальным человеком, руководитель подразделения даже один раз оставляла ее своим заместителем на время собственного отпуска. Поэтому очень удивлены, что она пошла на кражу.