Фото: pixabay.com
Нейрохирурги в Сургуте успешно провели сложнейшую операцию на мозге
25 июля, 22:30Общество
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В ходе сложнейшей операции на мозге сургутские нейрохирурги смогли спасти жизнь жителю Башкортостана.
К моменту поступления в больницу пациент был частично парализован из-за того, что тромб закупорил мозговую артерию. Об этом 25 июля сообщило издание muksun.fm.
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