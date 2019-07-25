«Не хватало огонька»: у кассирши, укравшей 6,5 млн рублей из банка Уфы, не было семьи

Как стало известно Медиакорсети от сослуживцев 39-летней Лилии Азнабаевой, совершившее похищение 6,5 млн рублей из "первомайского» отделения банка «Открытие» в Уфе, у женщины не было своей семьи и не было детей.

По одной из версий, она украла деньги по просьбе своего знакомого, который обещал оперативно вернуть ей всю сумму обратно. Источник не исключает возможности, что знакомый Лилии Азнабаевой тоже может быть игроком, как и муж Луизы Хайруллиной, похитившей в конце мая 25 млн рублей их отделения «Россельхозюанка» в Салавате.

- Возможно, он обещал отыграться и сразу вернуть деньги, и Лилия согласилась ему помочь, надеясь, что кражу так быстро не заметят,

- поделился своим мнением источник Медиакорсети.

Есть информация, что в Банке «Открытие» вновь ожидается реорганизация, так что, по мнению собеседницы, Лилия могла надеяться, что в суете преобразований кражу так быстро не заметят, и она успеет вернуть деньги.

О профессиональных качествах Лилии Азнабаевой коллеги отзываются вполне уважительно.

- Я с ней тесно общалась, она кассовую дисциплину до мелочей знала, - пояснил источник Медиакорсети. – Но в личной жизни у Лили что-то не клеилось, семьи не было. Может, и в самом деле не хватало в жизни огонька. Жила с мамой и кошечкой. Говорят, что она была религиозным человеком, но, видимо, не настолько, чтобы отказаться от соблазна похитить чужие деньги.

Напомним, о похищении стало известно вчера. Как пояснила пресс-секретарь Приволжского филиала банка «Открытие» Татьяна Неровня, кража была выявлена службой безопасности банка, а затем материалы передали в полицию.

Ранее Медиакорсеть публиковала статью с комментариями представителей банков региона о мерах безопасности в местных банках.