МЧС дало рекомендации для любителей походов в лес

Туристу в первую очередь следует обратить внимание на погоду: при плохих метеоусловиях поход придется отложить, пишет RT. Одежда должна быть свободной и теплой, камуфляжной расцветки нужно избегать, а выбирать только яркие цвета, чтобы быть заметным.