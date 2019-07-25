Фото: pixabay.com
МЧС дало рекомендации для любителей походов в лес
25 июля, 21:23Общество
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В МЧС рассказали о правилах безопасности при походах в лес.
Туристу в первую очередь следует обратить внимание на погоду: при плохих метеоусловиях поход придется отложить, пишет RT. Одежда должна быть свободной и теплой, камуфляжной расцветки нужно избегать, а выбирать только яркие цвета, чтобы быть заметным.
О походе нужно сообщить родственникам, с собой обязательно взять заряженный телефон, воду, еду, спички и аптечку.
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