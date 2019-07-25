Кассирша, укравшая деньги из банка в Уфе, пробовала себя в модельном бизнесе

В биографии кассира «первомайского отделения» банка «Открытие» в Уфе Лилии Азнабаевой, которая уличены в краже 6,5 млн рублей из банка, журналисты обнаружили интересную подробность.

Как сообщает портал bash.news, она участвовала в показах моды во время «Дней красоты в Уфе», которые проходили в столице республики в апреле текущего года.

Известно также, что Лилия изучала основы дефиле и, по словам знакомых, ей очень нравилось видеть себя в модельном бизнесе.

Напомним, ранее со слов сослуживцев Лилии Азнабаевой мы сообщали, что женщину считали в банке тихоней, хотя иногда и могла проявить характер.

- Я с ней тесно общалась, она кассовую дисциплину до мелочей знала, - пояснил источник Медиакорсети. – Но в личной жизни у Лили что-то не клеилось, семьи не было.

Практически все, кто высказался об этой краже, сходятся в мнении, что на поступок Лилии могла повлиять резонансная кража 25 млн рублей, совершенная в конце мая старшим кассиром салаватского отделения «Россельхозбанка» Луизой Хайруллиной. Женщина сбежала с семьей, но была почти через месяц задержана на съемной квартире в Казани. Ее муж сначала рассказал, что Луиза похищала деньги для него, чтобы он делал ставки на спортивных тотализаторах, но недавно мужчина отказался от своих слов.