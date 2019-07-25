Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России

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По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Доход тридцатилетнего спортсмена исчисляется 11,5 миллионами долларов, сообщает газета «Известия» 25 июля.
Кроме этого, имя Нурмагомедова упоминалось более полутора миллионов раз в соцсетях, и около 73 тысяч раз в СМИ.
На втором месте рейтинга - телезвезда и певица Ольга Бузова. Третья позиция досталась хоккеисту Александру Овечкину.
По словам создателей рейтинга, в этом году существенно изменился принцип подсчета. Ранее больше внимания уделялось доходам звезд. Теперь же учет ведется в большей степени по их упоминаемости и востребованности. Помимо этого, установленный возрастной ценз значительно обновил существующий ранее рейтинг.
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