«Её подставили»: близкие кассира, укравшей 6,5 млн из банка в Уфе, не верят в ее вину

Близкая подруга кассира «первомайского» отделения банка «Открытие», которая была задержана за похищение 6,5 млн рублей из своего банка, на условиях анонимности сообщила Медиакорсети, что считает 39-летнюю Лилию Азнабаеву порядочным человеком в делах и работе.

- Я просто не верю, она настолько светлый, воспитанный и добрый человек! Важно, конечно, понять ситуацию, почему она так сделала или что сподвигло? – сообщила собеседница. - Но в общении и делах, работе она была очень порядочной.

Источник переживает, что банк мог сам «на синдроме Хайруллиной устроить себе хайп и найти крайнего».

Отметим, что представитель банка «Открытие» Татьяна Неровня рассказала накануне Медиакорсети, что факт кражи был выявлен службой безопасности, а ранее она давала комментарий о мерах безопасности в банке. В «хайпе» в виде кражи, по словам Татьяны, банк не нуждается.

- Она открытая, добрая, простая, лучезарная и отзывчивая, на нее всегда можно было положиться, - продолжила делиться своим мнением о Лилии Азнабаевой наша анонимная собеседница. - Она любила жизнь и планы были большие, мы с ней это обсуждали вдвоём, и я не сомневалась в её адекватности. Тут или система или её подставили.