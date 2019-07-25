«Её подставили»: близкие кассира, укравшей 6,5 млн из банка в Уфе, не верят в ее вину
Подруги Лилии Азнабаевой охарактеризовали её, как светлого и доброго человека.
Близкая подруга кассира «первомайского» отделения банка «Открытие», которая была задержана за похищение 6,5 млн рублей из своего банка, на условиях анонимности сообщила Медиакорсети, что считает 39-летнюю Лилию Азнабаеву порядочным человеком в делах и работе.
- Я просто не верю, она настолько светлый, воспитанный и добрый человек! Важно, конечно, понять ситуацию, почему она так сделала или что сподвигло? – сообщила собеседница. - Но в общении и делах, работе она была очень порядочной.
Источник переживает, что банк мог сам «на синдроме Хайруллиной устроить себе хайп и найти крайнего».
Отметим, что представитель банка «Открытие» Татьяна Неровня рассказала накануне Медиакорсети, что факт кражи был выявлен службой безопасности, а ранее она давала комментарий о мерах безопасности в банке. В «хайпе» в виде кражи, по словам Татьяны, банк не нуждается.
- Она открытая, добрая, простая, лучезарная и отзывчивая, на нее всегда можно было положиться, - продолжила делиться своим мнением о Лилии Азнабаевой наша анонимная собеседница. - Она любила жизнь и планы были большие, мы с ней это обсуждали вдвоём, и я не сомневалась в её адекватности. Тут или система или её подставили.
Напомним, сегодня Лилии Азнабаеву поместили под арест на два месяца. Лилию многие называют последовательницей старшего кассира салаватского отделения «Россельхозбанка» Луизы Хайруллиной, которая похитила из банка около 25 млн рублей.