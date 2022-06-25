Тишина и туристы в испуге: какая обстановка в Соль-Илецке летом 2022 года

- Пока тишина. Дело в том, что мы в таком спальном районе живем. Все, кто любят кипиш, заселяются в центре. У нас люди, которые любят тишину, поэтому пока вот так. У меня обычно так, скромно. Но приезжают постоянные люди, которые уже не раз были, рассказывает женщина.