Колония в Башкирии отменила тендер на закупки надувного банана

Колония в Башкирии отменила тендер на закупки надувного банана
Колония в Башкирии отменила тендер на закупки надувного банана
Сегодня, 22:21ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Тендер на закупку «банана» был размещен 22 июня, однако меньше чем через неделю закупка была отменена.

Исправительная колония № 7 в Мелеузе отменила закупку надувного банана для базы отдыха «Дубрава» при учреждении. Как сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям, причиной тому послужил скандал вокруг аукциона. В частности, закупка надувного банана породила множество шуток, а на саму колонию № 7 обратили внимания СМИ.

Напомним, что данный тендер был объявлен 22 июня, цена закупки не должна была превышать 132,9 тысяч рублей. Так, плавательное средство должно было вмещать в себя 6 человек.

Позже в пресс-службе управления ФСИН по Башкирии пояснили, что надувной банан закупался для базы отдыха «Дубрава» при исправительной колонии № 7 в Мелеузе. Отмечалось, что база отдыха предоставление услуг по организации семейного отдыха.

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