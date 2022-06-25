Колония в Башкирии отменила тендер на закупки надувного банана

Тендер на закупку «банана» был размещен 22 июня, однако меньше чем через неделю закупка была отменена.

Исправительная колония № 7 в Мелеузе отменила закупку надувного банана для базы отдыха «Дубрава» при учреждении. Как сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям, причиной тому послужил скандал вокруг аукциона. В частности, закупка надувного банана породила множество шуток, а на саму колонию № 7 обратили внимания СМИ. Напомним, что данный тендер был объявлен 22 июня, цена закупки не должна была превышать 132,9 тысяч рублей. Так, плавательное средство должно было вмещать в себя 6 человек. Позже в пресс-службе управления ФСИН по Башкирии пояснили, что надувной банан закупался для базы отдыха «Дубрава» при исправительной колонии № 7 в Мелеузе. Отмечалось, что база отдыха предоставление услуг по организации семейного отдыха.

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