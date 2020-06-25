Жители Уфы начали сбор подписей за присвоение городу звания «Трудовой доблести»
Свою подпись уже поставил мэр города Ульфат Мустафин.
В Уфе стартовал массовый сбор подписи. Жители столицы голосуют за то, чтобы городу было присвоено звание трудовой доблести.
Накануне, 24 июня, свою подпись поставил и мэр города Ульфат Мустафин. По его словам, в начале Великой Отечественной войны в Уфу было эвакуировано более 100 000 человек и более 60 предприятий. Помимо него поддержали инициативу Митрополит Уфимский и Стерлитамакский владыка Никон.
Поставить свою подпись можно в Музее истории Уфы. В некоторых районах города инициативные граждане ходят по квартирам самостоятельно, чтобы об акции знало как можно больше людей. Поставить свою подпись могут все жители Уфы старше 14 лет.
Отметим, что, согласно Указу Владимира Путина, в населенных пунктах, удостоенных звания «Город трудовой доблести», установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. Помимо этого, в них будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Также, как говорится в законопроекте, власти субъекта и органы местного самоуправления должны обеспечивать сохранение военно-исторического и трудового наследия города, удостоенного почетного звания, и осуществлять патриотическое воспитание его жителей, прежде всего — молодежи.