Жители Уфы начали сбор подписей за присвоение городу звания «Трудовой доблести»

В Уфе стартовал массовый сбор подписи. Жители столицы голосуют за то, чтобы городу было присвоено звание трудовой доблести.

Накануне, 24 июня, свою подпись поставил и мэр города Ульфат Мустафин. По его словам, в начале Великой Отечественной войны в Уфу было эвакуировано более 100 000 человек и более 60 предприятий. Помимо него поддержали инициативу Митрополит Уфимский и Стерлитамакский владыка Никон.

Поставить свою подпись можно в Музее истории Уфы. В некоторых районах города инициативные граждане ходят по квартирам самостоятельно, чтобы об акции знало как можно больше людей. Поставить свою подпись могут все жители Уфы старше 14 лет.