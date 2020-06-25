Жители Башкирии отказываются от плановых операций из-за страха заболеть коронавирусом

Сегодня, 25 июня, на еженедельном оперативном совещании Минздрава озвучили вопрос, волнующий жителей республики. В частности люди интересуются, принимают ли больницы республики пациентов на плановые операции.

По словам замминистра здравоохранения РБ Гульнары Зиннуровой, врачи в больницах уже с 12 мая ведут прием для госпитализации пациентов и проведения плановых операций, однако сами же жители республики от подобных услуг отказываются, боясь в медучреждении заразиться коронавирусом.