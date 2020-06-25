Жители Башкирии отказываются от плановых операций из-за страха заболеть коронавирусом
Сегодня, 15:31ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РБ.
Сегодня, 25 июня, на еженедельном оперативном совещании Минздрава озвучили вопрос, волнующий жителей республики. В частности люди интересуются, принимают ли больницы республики пациентов на плановые операции.
По словам замминистра здравоохранения РБ Гульнары Зиннуровой, врачи в больницах уже с 12 мая ведут прием для госпитализации пациентов и проведения плановых операций, однако сами же жители республики от подобных услуг отказываются, боясь в медучреждении заразиться коронавирусом.
— Обращаюсь к пациентам, которых приглашают на плановые операции в больницы республики, бояться не нужно. Нужно пройти ряд дополнительных обследований и направляться на получение планового стационарного лечения, — успокоила зрителей брифинга Гульнара Зиннурова.
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