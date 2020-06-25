Житель Ноябрьска лег отдыхать на перекрёстке

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В Ноябрьске местные жители заметили мужчину, который лежал на перекрестке улицы Ленина и проспекта Мира.
Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает muksun.fm 24 июня.
На место прибыли сотрудники полиции. Они помогли лежавшему на проезжей части горожанину покинуть её.
Видео с места инцидента опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина лежит на перекрестке и поднимает вверх руки.
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