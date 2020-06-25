В Тюмени запустили речной транспорт

Как сообщает infox.ru, ранее из-за распространения коронавируса возобновление движения речного транспорта было отложено более чем на месяц. Однако теперь оно вводится в график, но с соблюдением норм санитарной безопасности. Так, пассажиры будут вынуждены соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, им будут измерять температуру.