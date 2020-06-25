В регионах начали обсуждать поправки ЕР в Трудовой кодекс по удаленной работе

В ходе обсуждения секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил необходимость ускорить работу по обсуждению законопроекта в регионах. Сообщается, что в первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля, пишет kursdela.biz.

Текст поправок касается основных видов дистанционной работы, таких как постоянная, временная и комбинированная. Под временной удаленной занятостью подразумевают возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Этот вопрос стал наиболее актуальным в период пандемии. При комбинированной занятости работу из офиса и из дома можно чередовать. Однако пока такие понятия в Трудовом кодексе не прописаны.

Также законопроект, предложенный ЕР, определяет способы взаимодействия сотрудника и начальника, которые будут удобны обеим сторонам. К примеру, в тексте говорится о введении электронного документооборота. При этом необходимости в электронной подписи нет, работник и его руководитель будут сами договариваться о способе верификации сообщений.

Кроме того, для тех, кто трудится дистанционно, появится право быть офлайн. Все дополнительные задания, выходящие за рамки рабочего времени, должны быть оплачены как сверхурочные.

Предложения, выдвинутые «Единой Россией», получили поддержку со стороны работодателей, таких как операторы сотовой связи и банковское сообщество.

Отмечается, что поправки, касающиеся удаленки, в перспективе могут затронуть около полумиллиона россиян.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», после обсуждения поправок вопрос будет вынесен на рассмотрение региональных парламентов. Планируется, что все поступившие предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое ориентировочно пройдет осенью. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.

«Мы провели обсуждение предлагаемых поправок в трудовое законодательство на площадке фракции «Единая Россия» в Госсобрании республики. В ходе дискуссии с представителями Минтруда РБ и профсоюзных организаций было отмечено, что благодаря нововведениям исчезнут дискриминационные нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить. Кроме того, при переводе на временную удаленную занятость зарплата сотрудников, согласно законопроекту, будет сохраняться. Все локальные нормативные акты будут принимать с учетом мнения работников. У тех, кто работает на удаленке, появится право быть офлайн, выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.