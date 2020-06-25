В Петербурге владельцам кафе разрешили открыться в упрощенном порядке
Комитет имущественных отношений Петербурга предложил рестораторам открыть летние кафе в упрощенном порядке. Заявления на открытие принимаются с 25 июня.
Теперь владельцы ресторанов смогут открыть летние кафе, однако перед этим комитет имущественных отношений города должен выдать им специальное разрешение. С 25 июня на сайте комитета можно будет подать заявку через Личный кабинет арендатора. Об этом пишет fedpress.ru.
В этом году будет действовать упрощенный порядок открытия кафе. Рестораторы смогут устанавливать столики, не включая участок в городскую схему размещения нестационарных объектов торговли и не заключая договор на НТО. Эта инициатива “облегчит жизнь” заведениям общепита, которые пострадали во время пандемии, отметили в комитете.
Теперь рестораторам не придется заключать традиционный договор - вместо него они бесплатно получат разрешение на использование земельного участка. Заявки рассматриваются в течение пяти дней. Летние кафе смогут открыться в упрощенном формате уже 29 июня.