В Петербурге владельцам кафе разрешили открыться в упрощенном порядке

Теперь владельцы ресторанов смогут открыть летние кафе, однако перед этим комитет имущественных отношений города должен выдать им специальное разрешение. С 25 июня на сайте комитета можно будет подать заявку через Личный кабинет арендатора. Об этом пишет fedpress.ru.

В этом году будет действовать упрощенный порядок открытия кафе. Рестораторы смогут устанавливать столики, не включая участок в городскую схему размещения нестационарных объектов торговли и не заключая договор на НТО. Эта инициатива “облегчит жизнь” заведениям общепита, которые пострадали во время пандемии, отметили в комитете.