В Москве более семи миллионов человек получили господдержку в пандемию
Сегодня, 16:26ОбществоФото: pexels.com
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В Москве более семи миллионов жителей получили господдержку в период пандемии. Общая сумма выплаченных средств превысила 28 миллиардов рублей.
Как сообщает газета «Известия», порядка трети этой суммы (10 миллиардов рублей) были получены москвичами в качестве прямой помощи. Поддержка охватила 16% жителей столицы.
Еще 1,5 миллиона человек получили помощь в натуральной форме - более 3,7 миллиардов рублей. Среди таких видов помощи - освобождение от взносов за капитальный ремонт, а также повышение заработных плат для 42,7 тысяч медработников.
Подчеркивается, что столичные власти также смогли сохранить действующие льготы и социальные выплаты. В текущем году для них в бюджете города запланировано 495 миллиардов рублей.
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