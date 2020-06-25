В Москве более семи миллионов человек получили господдержку в пандемию

Как сообщает газета «Известия», порядка трети этой суммы (10 миллиардов рублей) были получены москвичами в качестве прямой помощи. Поддержка охватила 16% жителей столицы.

Еще 1,5 миллиона человек получили помощь в натуральной форме - более 3,7 миллиардов рублей. Среди таких видов помощи - освобождение от взносов за капитальный ремонт, а также повышение заработных плат для 42,7 тысяч медработников.