В Чувашии коронавирус диагностировали у 66 жителей

Как сообщает infox.ru , с начала пандемии в Чувашии от коронавируса вылечились 2605 человек; погибли 24 заразившихся.

По состоянию на 22 июня, наибольшее число зараженных коронавирусом зафиксировано в Чебоксарах (1802 пациента), а также Ядринском (256) и Чебоксарском (220) районах. В Новочебоксарске коронавирус диагностирован у 203 человек, в Шумерле число пациентов составляет 166.