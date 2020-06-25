В Чувашии коронавирус диагностировали у 66 жителей

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За прошедшие 24 часа на территории Чувашии коронавирус диагностировали у 66 человек. Всего количество заразившихся в республике составляет 4678 человек, из них в активной стадии - 2049 пациентов.
Как сообщает infox.ru, с начала пандемии в Чувашии от коронавируса вылечились 2605 человек; погибли 24 заразившихся.
По состоянию на 22 июня, наибольшее число зараженных коронавирусом зафиксировано в Чебоксарах (1802 пациента), а также Ядринском (256) и Чебоксарском (220) районах. В Новочебоксарске коронавирус диагностирован у 203 человек, в Шумерле число пациентов составляет 166.
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