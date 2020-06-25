В Башкирии снижение рождаемости объяснили старением «брачности и материнства»

Отчитываясь о работе правительства региона, вице-премьер Башкирии Андрей Назаров рассказал о проблеме снижения рождаемости. При этом он отметил, что «проблему побороть не удалось, но над ней работают».

«К сожалению, нам пока не удалось побороть тенденцию сокращения рождаемости, которую мы наблюдаем с 2015 года. Эта тенденция характерна и для многих развитых стран мира. Связано это с сокращением количества регистрируемых браков, старением брачности и материнства», - заявил Андрей Назаров.

Средний возраст рождения первого ребенка в Башкирии составляет сегодня 27 лет.

По его словам, в правительстве региона делают все возможное, чтобы эту ситуацию исправить. В качестве мер Андрей Назаров привел работу над созданием условий, позволяющих совмещать работу и воспитание детей.

«16 тысяч семей Башкирии получили выплаты в среднем на 2 млрд рублей, объем финансирования поддержки многодетных семей составил 6,7 млрд рублей. Расширена категория многодетных семей, рассчитывающих на единовременную денежную выплату в размере 622,8 тысяч рублей. Были приняты также серьезные усилия по укреплению здравоохранения», - отметил чиновник.

Отметим, что рождаемость в Башкирии по итогам 2019 года снизилась более чем на 10%. По итогам года родилось 42 тыс. детей - на 10,5% ниже уровня 2018 года.