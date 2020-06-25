В Башкирии наказали за организацию митинга женщину, потерявшую ребенка

Сегодня, 25 июня, стало известно, что Сибайский городской суд принял решение наказать 32-летнюю Алину Шамсутдинову, признав ее организатором митинга против создания новой свалки в окрестностях села Туяляс.

Напомним, мы ранее рассказывали об этой истории. Сельчане собрались на сход, некоторые пришли с плакатами против свалки. Известие о возможном строительстве мусорного полигона возмутило население, ведь мусоросвалка будет находиться в непосредственной близости от села со всеми вытекающими последствиями. На территории ее предполагаемого строительства население осуществляет выпас скота, там находятся два колодца с питьевой водой, рядом протекают две реки - Туяляс и Б. Кизил, которые напрямую связаны с системами питьевого и технического водоснабжения села. И до водозабора города Сибай рукой подать.

Алина Шамсутдинова, которая в тот момент находилась на седьмом месяце беременности, была задержана полицией. Через несколько дней женщина потеряла ребенка и потом долго лечилась в стационаре. Уточним, что потеря ребенка не связана с митингом или действиями полиции, однако тот факт, что женщина пережила в связи с этим глубокую психологическую травму, судя по всему, не стал для суда смягчающим обстоятельством.

- Я в тот момент уже не очень хорошо себя чувствовала. Я - не организатор митинга, не знаю, почему меня тогда задержали. Тем более было видно, что я в положении. Я не смогла остаться в стороне от пикета, потому что здесь живет моя семья, двое моих детей. Третий малыш у нас уже не родится по медицинским причинам. Я не исключаю возможности, что потеря ребенка может быть также связана с экологией, ведь проблемы Сибая, возникшие из-за смога, известны всем, - рассказала ранее Медиакорсети Алина. – И вот теперь еще и мусорный полигон собираются строить у нас под боком.

Она пока не решила точно, будет ли опротестовывать решение суда.