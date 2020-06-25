В Башкирии наказали за организацию митинга женщину, потерявшую ребенка
32-летняя Алина Шамсутдинова из пригорода Сибая, которая еще не оправилась после потери ребенка, осуждена на 20 часов исправительных работ.
Сегодня, 25 июня, стало известно, что Сибайский городской суд принял решение наказать 32-летнюю Алину Шамсутдинову, признав ее организатором митинга против создания новой свалки в окрестностях села Туяляс.
Напомним, мы ранее рассказывали об этой истории. Сельчане собрались на сход, некоторые пришли с плакатами против свалки. Известие о возможном строительстве мусорного полигона возмутило население, ведь мусоросвалка будет находиться в непосредственной близости от села со всеми вытекающими последствиями. На территории ее предполагаемого строительства население осуществляет выпас скота, там находятся два колодца с питьевой водой, рядом протекают две реки - Туяляс и Б. Кизил, которые напрямую связаны с системами питьевого и технического водоснабжения села. И до водозабора города Сибай рукой подать.
Алина Шамсутдинова, которая в тот момент находилась на седьмом месяце беременности, была задержана полицией. Через несколько дней женщина потеряла ребенка и потом долго лечилась в стационаре. Уточним, что потеря ребенка не связана с митингом или действиями полиции, однако тот факт, что женщина пережила в связи с этим глубокую психологическую травму, судя по всему, не стал для суда смягчающим обстоятельством.
- Я в тот момент уже не очень хорошо себя чувствовала. Я - не организатор митинга, не знаю, почему меня тогда задержали. Тем более было видно, что я в положении. Я не смогла остаться в стороне от пикета, потому что здесь живет моя семья, двое моих детей. Третий малыш у нас уже не родится по медицинским причинам. Я не исключаю возможности, что потеря ребенка может быть также связана с экологией, ведь проблемы Сибая, возникшие из-за смога, известны всем, - рассказала ранее Медиакорсети Алина. – И вот теперь еще и мусорный полигон собираются строить у нас под боком.
Она пока не решила точно, будет ли опротестовывать решение суда.
Медиакорсеть следит за ситуацией.