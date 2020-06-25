В Башкирии чиновники отчитались о росте жизни за время работы Радия Хабирова

Ожидаемая продолжительность жизни граждан за 2019 год увеличилась на 6,5 месяцев и составила 72,64 года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Башкортостан Андрей Назаров, назвав его «главным достижением работы нового правительства и главы региона в 2019 году».

Отметим, что годом ранее продолжительность жизни составляла 72,06 года. В 2016 году средняя продолжительность жизни составила 71 год, в 2017 году — 71,3 года, в 2018 году - 72, 06, в 2019 году — 72,6.

Ожидаемая продолжительность жизни – это математическая модель, на основе которой рассчитывается сколько проживет ребенок родившийся (в данном случае) в 2019 году. При этом важным условием является, то что впоследствии эти дети будут умирать с той же интенсивностью и в тех же возрастах, что и в год их рождения. Например, в возрасте 5 лет (в 2024 году) умрут столько же детей, как и в 2019 году.