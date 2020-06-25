В Башкирии 12 волонтеров во время своей работы заболели коронавирусом

С соответствующей инициативой выступил глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, который на итоговом заседании Курултая республики заявил о 12 переболевших коронавирусом волонтерах республики.

Всего, напомним, более четырех тысяч человек были заняты во время пандемии оказанием помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

В правительстве предложили материально поддержать волонтеров за счет выплат из бюджета региона при определенных условиях, среди которых, например, нанесенный вред здоровью во время волонтерства или угроза жизни. Размер пособий определит правительство.

Соответствующий законопроект, несмотря на единственный голос депутата против, был сегодня, 25 июня, принят в первом чтении.

Ранее мы писали о том, что в республике начали страховать жизнь и здоровье волонтеров. Защита действует в том числе и от новой коронавирусной инфекции. С поручением выступил Владимир Путин. При этом именно Башкирия оказалась первым регионом, где идею воплотили в жизнь.